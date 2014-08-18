Стало известно, что ждет петербуржцев в Новый год на Дворцовой площади

Праздник начнется с мультимедийного шоу "Петербург. Было – стало – будет" на фасаде Главного штаба.

Жителям Петербурга рассказали о праздничной программе на Дворцовой площади в Новый год. Веселье начнется в 22:00. Горожанам покажут шоу "Петербург. Было – стало – будет" на фасаде Главного штаба. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни. Через час начнется трансляция обращения президента России и поздравления от губернатора Петербурга. Их покажут на фасаде Главного штаба Эрмитажа.

После официальной части начнется концерт-марафон, который будет длиться до 4 утра. Зрители смогут насладиться музыкой группы "НА-НА", молодежного шоу-оркестра Street Band, вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" и других артистов. На Дворцовой площади продолжится световое шоу.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января будут открыты еще две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Праздничные мероприятия продлятся до 4 часов утра.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Петербурга