Новые светофоры, нерегулируемые переходы и искусственные неровности появятся на 200 адресах в Петербурге

Технические средства организации дорожного движения устанавливают с целью повышения уровня безопасности.

В разных районах Петербурга почти на 200 адресах появятся светофоры Т7, нерегулируемые пешеходные переходы и искусственные неровности. Работы частично стартовали, рассказали в городском комитете по транспорту.

Например, уже установлены неровности на Лиственной улице, 13, Петровском проспекте, 11, Красноармейской улице, 11. Ведется обустройство перехода в Песочном на Железнодорожной улице. Работы по установке регулировщиков начнутся в конце мая и продлятся до середины июля. Всего планируется установка светофоров на 51 адресе, на 70 адресах – искусственных неровностей, а на 60 – пешеходных переходов.

Технические средства организации дорожного движения устанавливают с целью повышения уровня безопасности. Места размещения неровностей определяют на основе сбора данных об аварийности. А еще их установка может применяться как профилактическая мера для предупреждения ДТП.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга