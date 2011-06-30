В Петербурге запустили "умный" самосвал БЕЛАЗ: в Горном университете открыли уникальные лаборатории

Уникальность заключается в том, что здесь будет разрабатываться система полного электродвижения карьерных самосвалов БЕЛАЗ, управляемая интеллектуальными алгоритмами.

Сегодня, 21 февраля 2025 года, в Горном университете Санкт-Петербурга состоялось официальное открытие двух инновационных лабораторий – "Автономные электромеханические системы электродвижения горной техники" и "Бортовые системы техники BELAZ". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

В церемонии приняли участие вице-премьер Республики Беларусь Виктор Каранкевич, генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Лесин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Лаборатории созданы в рамках развития научного сотрудничества России и Беларуси и станут важной площадкой для исследований в сфере автоматизации горной техники и искусственного интеллекта. Их уникальность заключается в том, что здесь будет разрабатываться система полного электродвижения карьерных самосвалов БЕЛАЗ, управляемая интеллектуальными алгоритмами. Такие лаборатории на сегодняшний день будут единственными в мире.

Белорусская сторона полностью обеспечила лаборатории оборудованием, а первыми результатами работы стал запуск "умного" карьерного самосвала грузоподъемностью 90 тонн, оснащенного автоматизированными электроприводами и интеллектуальной системой управления.

Новые научные мощности позволят не только проводить исследования, но и готовить специалистов для предприятий России и стран СНГ. Ожидается, что технологии, разработанные в лабораториях, будут востребованы в условиях импортозамещения, так как белорусская техника становится ключевой альтернативой западным аналогам.

Общий объем инвестиций ОАО "БЕЛАЗ" в проект составил 150 миллионов рублей, а рынок специализированной горной техники, который планируется охватить, оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

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Фото: Piter.tv