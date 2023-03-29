Новые бренды из Китая, Турции и ОАЭ придут в ТЦ Петербурга

Это связано с адаптацией франчайзинговых моделей и растущим интересом азиатских компаний к российскому рынку.

В первом квартале 2025 года российский рынок пополнился всего тремя зарубежными брендами, и все они разместили свои точки только в Москве. Это число почти втрое меньше, чем в аналогичный период 2024 года. По информации от Core.XP, речь идет о казахстанском бренде одежды и обуви Gaissina, итальянском производителе бытовой техники De"Longhi и китайской мебельной компании Jinkailai. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил изданию "Деловой Петербург", что в Петербурге в первом квартале 2025 года не было зафиксировано открытия новых иностранных брендов.

Основная активность международных игроков сосредоточена в Москве, которая традиционно служит отправной точкой. Однако стоит отметить, что итальянский бренд Original Marines впервые открыл свои двери в Петербурге в ТЦ "Галерея", ссказал эксперт.

Тем не менее, по его словам, продолжаются переговоры о размещении новых зарубежных брендов в торговых центрах Петербурга. Среди потенциальных участников — компании из Китая, Турции и ОАЭ. Однако конкретные названия пока остаются в секрете из-за незавершенности договоренностей. Основное внимание уделяется секторам моды и премиального ритейла.

Несмотря на текущие обстоятельства, в 2025 году ожидается появление около 10-15 новых международных брендов на российском рынке, включая Северную столицу. Это связано с адаптацией франчайзинговых моделей и растущим интересом азиатских компаний к российскому рынку.

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова сообщила, что в апреле открылся первый магазин итальянского бренда Kappa в ТЦ "Галерея". В марте также появился второй магазин бренда Balabala, который пришёл в Петербург в 2024 году.

Фото: Piter.TV