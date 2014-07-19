В ГАТИ объяснили, что означает новая желтая разметка во дворах Петербурга

Законопроект о назначении штрафов за размещение транспорта на эксплуатационной разметке желтого или оранжевого цвета на данный момент рассматривается в ЗакСе Петербурга.

В Петербурге во дворах жилых домов дорожные службы начали наносить специальную желтую разметку. В ГАТИ рассказали, что эта маркировка запрещает парковку автомобилей.

Данную желтую разметку ввели для обеспечения безопасности пешеходов, обозначения коммуникаций и ограничения мест стоянки машин, в частности, на поворотах внутри кварталов или рядом с мусорными контейнерами.

Такая разметка уже появилась в МО "Коломяги". В ближайшее время аналогичная разметка будет нанесена и в ЖК "Шуваловский".

Пока что за парковку в зоне этой маркировки штрафовать не будут. При этом, она будет использоваться как мера пресечения для других нарушений благоустройства, например, при размещении транспорта, перекрывающего подъезд к контейнерной площадке.

Законопроект о назначении штрафов за размещение транспорта на эксплуатационной разметке желтого или оранжевого цвета на данный момент рассматривается в ЗакСе Петербурга. При положительном решении штрафовать таких автомобилистов будет уполномочена ГАТИ.

Видео: ГАТИ