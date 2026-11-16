Ветренко назвала ночную атаку дронов сигналом для Москвы.

В ночь с 15 на 16 ноября над российскими регионами перехватили 1336 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, массированная атака стала одной из крупнейших за время проведения специальной военной операции. Как меняются настроения Европы, насколько на решения стран ЕС сегодня влияет положение дел в США, а также прав ли бывший советник украинского президента, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала политолог, заведующая кафедрой социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

Около 600 беспилотников направлялись в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, большую часть дронов уничтожили на дальних подступах к городу. Еще 191 беспилотник перехватили непосредственно при приближении к Москве.

На фоне атаки ограничения вводили в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Из-за изменений в расписании московского авиаузла задержали или отменили несколько рейсов из петербургского Пулково.

Кроме того, ночью перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы. В этом районе находится нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", который ранее также подвергался атакам беспилотников.

Массированный налет произошел через 4 дня после завершения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Политолог, заведующая кафедрой социальных технологий Президентской академии в Петербурге, профессор и доктор политических наук Инна Ветренко в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" оценила значение атаки для дальнейших отношений сторон и перспектив мирного урегулирования.

Эксперт также прокомментировала готовность Украины и европейских стран к переговорам, изменение настроений в Европе и влияние ситуации в США на решения государств Евросоюза.