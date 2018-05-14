Библиотеки Выборга впервые примут участие в "Ночи музеев"

Подробности - в репортаже Piter.TV.

"Ночь музеев" в Выборгском районе расширяет границы. В этом году, впервые в истории Выборга, участие в акции наравне с музеями примут местные библиотеки. В этом нет ничего удивительного: сразу несколько библиотек в городе являются настоящими достопримечательностями и носят неформальный статус музеев. Например - библиотека Алвара Аалто, где вечером 19 мая, гостям предложат отправиться в путешествие по уникальному зданию.

Директор библиотеки Елена Рогозина считает подобные акции достаточно эффективными. До этого ее коллектив несколько раз принимал участие во всероссийской акции "Библионочь". Каждый раз общение в неформальной обстановке приходилось по душе и посетителям, и самим сотрудникам библиотеки.

Основательно подготовились к акции и сотрудники Межпоселенческой библиотеки Выборгского района. Так, в здании на Пионерской улице темой "Ночи музеев" станет реставрация и сохранение архитектурного наследия Выборга. Лекторам не нужно ходить за примерами далеко - недавно в библиотеку вернулась историческая дверь центрального входа. О непростом процессе реставрации объекта с вековой историей расскажут люди, которые занимались его восстановлением.

А на Рубежной улице, 18 "Ночь музеев" начнется раньше всего - в 16 часов дня. Зато сюда могут приходить самые маленькие гости - это мероприятие, как говорится, с возрастными ограничениями 0+. Здесь торжественно откроют "Музей пингвина" - главного символа библиотеки.

Кстати, самые активные участники мероприятия вполне смогут посетить все библиотеки, принимающие участие в акции. Все программы рассчитаны так, что, во сколько бы вы не пришли - обязательно увидите что-то интересное. Узнать подробности "Ночь музеев" можно на сайте районной администрации и страничках библиотек в социальных сетях.