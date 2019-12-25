Ночь 28 сентября в Петербурге стала самой тёплой за весь ряд наблюдений

Ночью было +15,6 градуса.

Ночь на 28 сентября в Петербурге оказалась рекордно тёплой. Температурные показатели превысили рекорд 2006 года, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Рекорд 2006 года перекрыт более чем на два градуса, отметил синоптик. Теперь ночь 28 сентября самая теплая в Северной столице за весь ряд наблюдений с температурой +15,6 градуса. Днём 28 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Из-за этого столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

Ночь на 30 сентября также может оказаться экстремально тёплой.

Фото: Piter.tv