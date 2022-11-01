Настоятель храма в Лезье рассказал о немецком военном захоронении на реке Мга

Возможно, именно из-за удаленности власти решили разместить немецкий некрополь именно здесь, опасаясь негативной реакции местных жителей на массовое захоронение врагов, блокировавших Ленинград целых 900 дней.

Крупнейшее на территории России немецкое военное захоронение находится в Ленинградской области, расположившись на берегу реки Мга между деревней Сологубовка и Лезье. Это аккуратный и ухоженный участок земли, предназначенный для размещения около 80 тысяч захоронений. Сейчас там похоронено свыше 50 тысяч немецких солдат и офицеров, погибших в ходе боевых действий с лета 1941 года вплоть до освобождения Ленинграда зимой 1944 года, пишет "Петербургский дневник".

Захоронение имеет въезд под каменную арку, возле которой установлена информационная табличка на трех языках — русском, немецком и английском. Здесь также указывается название организации, ответственной за содержание захоронения — Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ("Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями").

Сразу за воротами расположена широкая дорожка, вдоль которой простираются аккуратно постриженные газоны. Индивидуальных памятников здесь нет, лишь группы каменных крестов и высокие гранитные плиты, установленные рядами. На каждой плите мелкими буквами выгравированы имена и даты жизни умерших солдат в алфавитном порядке.

Немцы начали нести значительные потери практически с начала вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Уже вскоре на русской земле появились первые одиночные могилы германских военнослужащих, позже превратившиеся в массовые братские захоронения, украшенные крестами.

Однако такие кладбища просуществовали недолго. В мае 1942 года Государственный комитет обороны СССР издал распоряжение ликвидировать немецкие военные кладбища и индивидуальные могилы, созданные врагом на улицах городов и сел. По мере продвижения советских войск назад отступающие немцы теряли контроль над своими кладбищами, многие из которых сравнялись с землей.

Изменилась ситуация в 1992 году, когда Россия и Германия подписали соглашение о совместном содержании военных мемориалов. В рамках этого договора началось создание новых немецких кладбищ, куда перенесли останки солдат, найденных на местах первоначальных захоронений.

Для этих целей в Ленинградской области выбрали территорию близ деревни Лезье, на противоположном берегу реки Мга. Во времена Великой Отечественной войны здесь располагалось крупное немецкое кладбище численностью свыше трех тысяч могил.

Отец Вячеслав Харинов, священник местного храма Успения Пресвятой Богородицы, поделился воспоминаниями о том периоде: тогда это была глухая местность, сюда вела плохая дорога, добраться можно было разве что на тракторе. Возможно, именно из-за удаленности власти решили разместить немецкий некрополь именно здесь, опасаясь негативной реакции местных жителей на массовое захоронение врагов, блокировавших Ленинград целых 900 дней.

Тем не менее сам протоиерей не испытывал сомнений относительно целесообразности существования немецкого военного кладбища. Будучи участником поисковых экспедиций, он неоднократно сталкивался с необходимостью хоронить останки убитых немецких солдат. Иногда местные поисковики сжигали найденные кости в огне, что, по мнению отца Вячеслава, противоречило нормам христианского отношения к усопшим. Именно поэтому необходимость устройства специального места захоронения не вызвала у него вопросов.

Фото: Игорь Осочников / "Петербургский дневник"