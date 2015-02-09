Спектакль "Нараяма"

Постановку покажут в театре "Мастерская" 9 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Бедная японка стоит у подножия горы Нараяма. Местные считают, что на вершине живет бог Нараяма, принимающий и успокаивающий отживших свое стариков. Бабушка О-Рин давно собирается уйти навсегда к нему, но дела не позволяют покинуть мир живых: вдовеет сын, отбился от рук внук, кто возьмет на себя хозяйство, дом, порядок в семье, если О-Рин уйдет. Старушка О-Рин не уходит, хранит очаг, наставляет внука, ищет новую жену для сына и мечтает о вечном покое на снежной горе. Ее сын Тацухэй, который всем сердцем любит мать, боится даже подумать о том, что когда-то ее не станет. Он разрывается между необходимостью отдать ей последний долг – проводить на гору – и страстным желанием для нее долгой жизни.

Насладитесь японской новеллой о любви, вечности, счастье и смысле бытия.

Фото: театр "Мастерская"