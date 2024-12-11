В Петербурге завершено расследование дела в отношении брачного афериста. Он оставил "возлюбленных" без 34 млн рублей

За почти 10 лет своей преступной деятельности он обманул 24 женщины из Владимирской, Московской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Волгоградской областей, а также из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Воронежа и даже из сопредельного государства.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в серии мошенничеств.

По данным следствия, злоумышленник, ранее отбывавший срок за "брачные" аферы, после освобождения в 2013 году продолжил заниматься мошенничеством. Он регистрировался на сайтах знакомств под вымышленными именами, знакомился с женщинами из разных регионов России и втирался к ним в доверие. После нескольких встреч он предлагал создать семью, а затем просил у своих избранниц деньги на "общие цели". Женщины передавали ему свои сбережения, брали кредиты или продавали имущество. Получив деньги, мужчина исчезал.

За почти 10 лет своей преступной деятельности он обманул 24 женщины из Владимирской, Московской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Волгоградской областей, а также из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Воронежа и даже из сопредельного государства. Общая сумма ущерба превысила 34 миллиона рублей.

В марте 2023 года мошенник был задержан. По каждому эпизоду возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые позже объединили в одно производство. От потерпевших поступили гражданские иски на сумму 7,62 миллиона рублей.

Мужчина лишь частично признал свою вину, однако собранных доказательств хватило для предъявления обвинения. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. До вынесения приговора обвиняемый будет находиться под стражей.

Видео: МВД