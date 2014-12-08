До конца года к канализации будут подключены жилые кварталы намывных территорий Васильевского острова

Реализация проекта проводится в три этапа.

Петербургский Водоканал до конца этого года обеспечит строящиеся жилые комплексы на намывных территориях Васильевского острова надежным водоотведением. В рамках работ по технологическому присоединению абонентов будут проложены 8 километров канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Строительство выполняется последовательно с учетом сроков развития инфраструктуры кварталов намывных территорий. Завершение работ позволит осуществить технологическое присоединение пяти жилых кварталов к централизованной системе водоотведения Петербурга. Строительство ведется западнее Васильевского острова на нескольких земельных участках. Реализация проекта проводится в три этапа. Первый подразумевает прокладку канализационных сетей протяженностью 1 326 м диаметром от 900 до 1 145 мм. На данный момент рабочие уже смонтировали более 930 м сетей.

Завершить строительство и выполнить подключение абонентов планируется до конца 2022 года.

В 2021 году было завершено строительство участка первой очереди канализационного коллектора на Васильевском острове для обеспечения водоотведения с южной части намывной территории.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению