Петербург находится в лидерах по выполнению национальных задач

В этом году на региональные проекты выделено более 30 млрд рублей.

Правительство Петербурга провело заседание на тему реализации национальных-целей. По словам губернатора, город находится в лидерах по выполнению задач. Доклад представлял Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

До 2030 года у России пять национальных целей — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация, возможности для самореализации и развития талантов.

В 2021 году в Петербурге реализуют 39 региональных проектов, 9 завершатся, а 5 будут учреждены. На них будет выделено 30,3 млрд рублей, 7,1 млрд из которых составляют федеральные средства. 80% средств пойдут на проекты, связанные со здоровьем человека, образованием, культурой, семьей и занятостью.

Фото: Piter.TV