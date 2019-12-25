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Петербург находится в лидерах по выполнению национальных задач
Сегодня, 17:04
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Петербург находится в лидерах по выполнению национальных задач

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В этом году на региональные проекты выделено более 30 млрд рублей.

Правительство Петербурга провело заседание на тему реализации национальных-целей. По словам губернатора, город находится в лидерах по выполнению задач. Доклад представлял Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

До 2030 года у России пять национальных целей — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация, возможности для самореализации и развития талантов. 

В 2021 году в Петербурге реализуют 39 региональных проектов, 9 завершатся, а 5 будут учреждены. На них будет выделено 30,3 млрд рублей, 7,1 млрд из которых составляют федеральные средства. 80% средств пойдут на проекты, связанные со здоровьем человека, образованием, культурой, семьей и занятостью. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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