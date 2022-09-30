На улице Чайковского вывесили флаг Казахстана

Тем временем, на официальном веб-сайте казахстанского представительства указывается старый адрес: улица Вылеева.

Государственный флаг Казахстана был замечен над домом № 71 на улице Чайковского в Петербурге, где ранее располагалась Финляндская дипломатическая миссия, пишет "Фонтанка".

Закрытие генерального консульства Финляндии в Северной столице состоялось осенью прошлого года, однако до сих пор не было известно, что здание заняло другое учреждение.

Представители комитета по внешним связям подтвердили, что новое здание консульства Казахстана располагается именно по указанному адресу: улица Чайковского, 71. Тем временем, на официальном веб-сайте казахстанского представительства указывается старый адрес: улица Вылеева.