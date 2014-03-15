На трассе в Ленобласти сбили кабана

Инцидент произошел ночью. Судя по изображению, кабан был детенышем.

В ночь на воскресенье, 3 октября, на Старо-Приозерском шоссе маленький кабан попал под колеса легковушки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Животное перебегало дорогу вблизи деревни Лупполово. В этот момент водитель в темноте не заметил лесного жителя и сбил его. От полученных травм животное погибло на месте.

В Сети пользователи пишут, что кабан, судя по фотографии, очень маленький. По мнению многих пользователей, он был детенышем.

Ранее на Piter.tv сообщили, что два дня на Московском шоссе лежала мертвая лиса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург