Заявки на мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики" принимают до 10 ноября

Конкурс проводится в рамках одноименного медиапроекта, который призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера

В северных регионах России стартовал мультимедийный конкурс "Женский голос Арктики", который проводят в рамках одноименного медиапроекта.

Проект должен привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера здесь и сейчас, также преследует цель способствовать сохранению и развитию национальной культуры при помощи медиатехнологий.

К участию приглашают молодых девушек и женщин от 18 до 40 лет, представительниц северных этносов и коренных народов севера РФ – якутки, эвенки, чукчанки, юкагирки, долганки и другие. Участницы конкурса могут жить и в мегаполисе, в центре изучения Арктики – Санкт-Петербурге, или на берегу Ледовитого океана, быть успешными менеджерами в Якутске или учить детей в сельской школе на Таймыре.

Заявки принимают до 10 ноября. Чтобы отправить заявку, нужно снять рассказ о себе в форме видео-эссе на тему: "Почему именно я должна принять участие в этом проекте?".

Сам конкурс пройдет в два этапа.

Фото: pexels