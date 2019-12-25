Петербуржец осуждён за мошенничество с недвижимостью племянницы с психическим заболеванием

Он проведёт 9 лет в колонии общего режима.

В Санкт-Петербурге суд признал местного жителя виновным в мошенничестве, связанном с незаконным завладением недвижимостью, принадлежащей его племяннице, страдающей психическим заболеванием. Следствие установило, что злоумышленник совершил три эпизода преступления, квалифицированных по части 4 статьи 159 УК РФ.

В период с 2017 по 2021 год осуждённый, воспользовавшись состоянием здоровья племянницы, убедил её оформить на него доверенность для "защиты имущества от мошенников". Получив доступ к управлению её недвижимостью, мужчина оформил фиктивную сделку купли-продажи квартиры на улице Композиторов стоимостью около 8 миллионов рублей. Собственником жилья формально стал сын его жены, а потерпевшая утратила все права на недвижимость.

По аналогичной схеме были совершены ещё два преступления: отчуждение квартиры на Пулковской улице (6 млн рублей) и доли в праве собственности на садовый дом во Всеволожском районе Ленинградской области (1,3 млн рублей).

В ходе расследования проведён комплекс следственных действий: допрошены свидетели, собраны доказательства, а также наложен арест на имущество фигуранта для возмещения ущерба потерпевшей. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу