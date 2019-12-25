79 лет назад была прорвана морская блокада Ленинграда

Размещение смертельно опасных ловушек осуществлялось немецкими, норвежскими и французскими кораблями.

79 лет назад, 5 июня 1946 года, Ленинград наконец получил свободный выход к Балтийскому морю. После освобождения от блокады город долгое время оставался фактически изолированным из-за многочисленных минных полей, покрывавших Финский залив. Как сообщает spb.aif.ru, к моменту окончания войны в водах залива насчитывалось десятки тысяч морских мин различного типа — донных, магнитных, акустических.

Размещение смертельно опасных ловушек осуществлялось немецкими, норвежскими и французскими кораблями. Свободный проход кораблей был невозможен, что препятствовало восстановлению морских путей и нормальной жизнедеятельности региона. Операция по разминированию началась ещё в 1944 году. Моряки-тральщики, называемые в народе "морскими пахарями", действовали фактически вслепую, без надежных навигационных приборов, подвергая опасности и себя, и свои судна. Самым трагическим моментом стало крушение тральщика №107:

У островов Большой и Малый Тютерс на 107-м тральщике вперёдсмотрящий радист Письмак лёг на палубу и наклонил голову — так лучше просматривалась толща воды. И вдруг закричал: "Мина прямо по курсу!" Командир повернул тральщик вправо и застопорил ход, но судно на волнах потянуло назад, и оно наскочило на другую мину. Последовал мощный взрыв, корабль за считаные секунды развалился на части и затонул. Мы бросились на помощь и увидели только одного матроса. Это был Письмак. Больше никто не спасся Александр Козлов, моряк

Только спустя длительное время, 5 июня 1946 года, усилиями четырех дивизионов тральщиков удалось очистить ключевые фарватеры. Эта дата официально объявлена днем снятия морской блокады Ленинграда. Полностью завершить разминирование удалось лишь к началу 1980-х годов, за долгие десятилетия погибли более пяти тысяч моряков.

Памятник мужеству и подвигу экипажа тральщиков установлен на Елагином острове в Петербурге.

Фото: Piter.tv