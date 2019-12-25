Названы имена молодых дизайнеров, вошедших в топ-25 конкурса "Лучшие выпускные коллекции-2024"

25 коллекций получили оценку от экспертов из модной индустрии на ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшие выпускные коллекции/Graduate fashion». На подиуме были представлены работы на любой вкус: от дерзких нарядов до лёгких шифоновых платьев. Главная цель конкурса – предоставить площадку студентам из ведущих петербургских вузов, чтобы они смогли заявить о себе.

Студенты из ведущих вузов Санкт-Петербурга приняли участие в конкурсе "Лучшие выпускные коллекции/Graduate fashion". Творческий потенциал и профессионализм ребят оценивали основатели собственных брендов одежды. Те, кому удалось растопить сердца жюри, получили приглашение на прохождение стажировки в модных домах и ведущих российских брендах. Для того, чтобы покорить подиум, есть определённые критерии.



На отбор коллекций мы обращали внимания на то, чтобы они были креативными, чтобы они отражали российскую моду на мировой арене. Для нас важно показать высокий уровень выпускников петербургских вузов и их потенциал перед экспертами индустрии, – рассказала креативный директор Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Полина Слуцкая

Путь от создания лекал до выхода одежды на подиум занимает минимум полгода. Разработка эскизов и пошив изделий – все производственные процессы в руках участников. Выпускная коллекция состоит из пяти образов. Каждый из них – это часть целостной концепции. В "Примете человека" Анны Асташенковой плавность, мягкие формы – то, что цепляет глаз в первую очередь.

Именно работа с различными видами тканей: шерсть и кожа стала счастливым билетом на показ образов на подиуме "St. Petersburg Fashion Week". Неравнодушными к коллекции стали и другие члены жюри. Анна Асташенкова получила сертификат Фабрики Печати по ткани "Кунжут", стажировки в "TOTO GROUP", бренд "SELA", Модный Дом Lilia Kisselenko. К тому же, мужская коллекция в рамках выпускной работы редкий гость.

Я размышляла над силой и слабостью. И для меня слабость – это иногда – сила, то есть проявление чувств, признать поражение. Это показывает "живость" человека, – поделилась выпускница СПГХПА им. А.Л. Штиглица Анна Асташенкова

Преображение моды в различные формы и фасоны по фигуре – то, что предложили начинающие дизайнеры потенциальным работодателям. Полёт фантазии транслировал сотни смыслов. Философское веяние легко в основу коллекции "Диалог с самим с собой" Александры Загитовой. Образы транслируют искажения зеркал. Но лейтмотив – не само зеркало, а восприятие людьми обыденного и повседневного предмета жизни.

Рюши – имитация осколков. Где-то это имитация размытости и часть того, на что мы обращаем внимание. Рюши – это собрание форм. – объяснила выпускница СПГХПА им. А.Л. Штиглица Александра Загитова

Коллекция "Диалог с самим с собой" Александры Загитовой стала фаворитом "TOTO GROUP", шоурума "New Couture", иллюстратора и блогера Кати Хотунцевой.

В этом году представлено 35 коллекций. В номинации "Коллекция" в формате дефиле продемонстрировано 25 коллекций. Остальные десять показаны в онлайн-формате. Номинации "Сценический костюм", "Художественный текстиль", "Портфолио" можно оценить на сайте Санкт-Петербургского Союза дизайнеров https://www.designspb.ru/. Там же опубликованы списки победителей. Всего на отборочном этапе приняли участие 90 студентов из СПГХПА им. А.Л. Штиглица, СПбПТД, дебютанты этого года – Высший художественно-технический институт и Невский институт дизайна. В планах у организаторов провести ещё одно мероприятие для молодых дизайнеров – Молодёжная неделя моды.

Фото: Piter.TV