Спектакль "Мнимый больной"

Постановку покажут 13 мая в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Насладитесь энергичной и веселой постановкой Нины Чусовой. Спектакль отличается запоминающимися репликами, аллюзиями, интересным сюжетом. Роль мнимого больного разыгрывается так, что веришь в искреннее убеждение героя: мир можно заставить вращаться вокруг себя. Но можно ли заставить людей тебя любить?

Многоликий Юрий Гальцев перевоплощается на глазах. Старик-самодур считает себя неизлечимо больным. Он заботится о выгоде и выдает родную дочь замуж за нелюбимого, чтобы сделать собственную жизнь лучше.

Бытовые фарсовые сцены, высмеивающие мнимость, упрямство и другие черты характера героя, перемежаются интермедиями.

Фото: estrada.spb.ru