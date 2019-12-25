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Метель и похолодание ожидаются в Петербурге 20 декабря
Сегодня, 8:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Метель и похолодание ожидаются в Петербурге 20 декабря

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Причиной непогоды стал циклон "Нео".

В понедельник, 20 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет сформирована тыловой частью циклона "Нео", уходящего центром к берегам Вятки. В городе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, местами возможна метель. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге опустится до -8…-10 градусов. В Ленобласти до -7…-12, местами до -15 градусов. В течение дня столбики термометров будут только идти в минус.

Ветел подует с севера, северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в ближайшие дни похолодает до -26 градусов.

Фото: Instagram / dudkina2930

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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