Михаил Державин скончался после продолжительной болезни

На 81-ом году жизни скончался известный советский и российский актер Михаил Державин. Владимир Путин назвал его смерть большой потерей для российской культуры.

В среду, 10 января, стало известно о смерти старейшего ведущего актера Театра сатиры Михаила Державина. Он скончался в возрасте 81 года. Собеседник в театре рассказал РИА Новости, что актер ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Уже известно, где похоронят Державина: на Новодевичьем кладбище. Прощание с актером пройдет в его родном театре в понедельник, 15 января. Начало панихиды в 11.00.

Сожаление по поводу смерти актера выражают многие его коллеги по цеху. На сайте Кремля появились соболезнования родным и близким актера. Глава государства передал семье Державина слова поддержки. В письме говорится, что Путин с глубоким прискорбием узнал о смерти великого актера.

Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина – невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил. Из соболезнований президента Владимира Путина



Михаил Державин родился в семье ведущего актера Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. В 1954 году поступил в Театральное училище имени Щукина, после чего его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 перешел в Театр сатиры.

В кино Державин впервые появился в 1956 году в фильме Юрия Егорова "Они были первыми". Одна из его наиболее знаменитых ролей была в ленте Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки".

Популярным во всем Советском союзе стал после участия в известной телепередаче "Кабачок "13 стульев". Там он исполнял роль пана Ведущего.

Фото: сайт президента России

Видео: Youtube / MosfilmNews