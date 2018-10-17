Эксперты прокомментировали подписание меморандума о фактчекинге

К нему присоединились IT-гиганты, такие как Яндекс и Рамблер.

Российские Интернет-компании, медиахолдинги и организации из сферы информационных технологий подписали "меморандум о фактчекинге". Решение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

СМИ и организации договорились о том, что будут бороться с распространением недостоверных сведений в Интернете, в частности, в социальных сетях. Меморандум подписали такие агентства как ТАСС, Интерфакс, издания "Ведомости", The Bell, а также IT-гиганты — Яндекс и Рамблер. Проверка будет касаться не только материалов СМИ, но и пользовательского контента на площадках "Яндекс.Дзен", Mail.Ru, Rutube и Avito.

Держателем договора стала общественная организация "Центр интернет-технологий". Главой правления является Алексей Гореславский. Как у руководителя АНО "Диалог", у него есть богатый опыт противодействия разного рода фейкам, отметили эксперты. Так, например, "Диалог" отвечает за выявление недостоверных новостей о коронавирусе. Также компания следила за новостями о выборах в Госдуму.

Интернет долгие годы воспринимался всеми, как территория свободы. Но, к сожалению, он постепенно стал местом анархии и вбросов откровенной и провоцирующей лжи. написали авторы Telegram-канала.

Эксперты также отметили, что, создавания меморандум, Россия действует в русле общемировой политики в данном направлении. Недавно во Франции был создан общественный совет "Просветили эпохи цифровых технологий", который будет бороться с распространением теорий заговоров в Сети.

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