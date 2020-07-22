МЧС: 22-24 июля в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

В отдельных районах возможен град.

Согласно прогнозу Гидрометцентра с 22 по 24 июля на территории Ленинградской области ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с. В отдельных районах возможен град. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с неблагоприятной погодой увеличивается вероятность происшествий на акваториях Ленобласти, нарушений электроснабжения и водоснабжения населённых пунктов, а также возможен травматизм людей в результате падения деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает воздержаться от выхода на водные объекты региона. При нахождении на улице, стоит обходить шаткие конструкции, деревья. Также в подобных местах не стоит оставлять свой автомобиль. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 101 или 112.

Видео: МЧС