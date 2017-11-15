Видео: болельщик выбежал на поле и сделал селфи с Пике во время матча "Россия - Испания"

Во время матча между сборными России и Испании футбольный фанат выбежал на поле. Петербуржец успел сделать селфи с Жераром Пике до того, как его заметили стюарды.

В концовке матча между футбольными сборными России и Испании произошел инцидент, который не попал в телевизионную трансляцию. На поле стадиона "Санкт-Петербург" выбежал болельщик в белом свитере. Стюарды не заметили этого ЧП, и мужчина успел сделать селфи с Жераром Пике. Видео веселого происшествия уже появилось в социальных сетях.

"Забег фаната" случился на 88-й минуте матча. В этот момент тяжелую травму получил вратарь сборной России Андрей Лунев и на газоне "Зенит-Арены" творилась неразбериха. Тренерский штаб решал, что делать с позицией вратаря, ведь замены у наставников к этому моменту закончились. Видимо, петербуржец воспользовался общим хаосом и каким-то образом оказался на поле. Грубую ошибку допустили стюарды матча: на видео инцидента видно, что они целую минуту не замечали непорядка на газоне арены.

На кадрах, снятых болельщиками, видно, что Жерар Пике спокойно пообщался с фанатом и дал ему возможность сделать селфи. После этого герой момента не понимал, что делать, и спокойно дождался, когда за ним придут стюарды. Сотрудники стадиона вывели петербуржца с поля под апплодисменты трибун.

Видео: ВК, Наташа Колодникова