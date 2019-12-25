В Ленобласти майора полиции подозревают в смертельном ДТП и сокрытии машины

В Светогорске служебная "Лада Искра" насмерть сбила местного жителя.

В Ленинградской области задержали заместителя начальника 100-го отдела полиции Светогорска после смертельного ДТП. 41-летнего майора подозревают в наезде на пешехода и оставлении места аварии. Об этом сообщает издание 47news.

Происшествие случилось утром 14 ноября около пункта пропуска "Светогорск" на границе с Финляндией. Служебная "Лада Искра" сбила 42-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

По информации СМИ, за рулем автомобиля находился майор полиции в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирском сиденье ехал 23-летний сотрудник того же отдела. После происшествия полицейские покинули место ДТП, а служебную машину спрятали.

В ночь на 15 ноября подозреваемого задержали на двое суток до избрания меры пресечения. Его младший коллега проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека и сопряженное с оставлением места аварии. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

Обстоятельства случившегося также проверяет управление собственной безопасности МВД. Сотрудники ведомства выясняют, в частности, куда направлялись полицейские ранним утром. Проверка может затронуть и руководство выборгской полиции.

Фото: Piter.TV