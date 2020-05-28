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Петербуржцы забыли о самоизоляции после потепления: взгляд Piter.TV

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Съемочная группа Piter.TV прогулялась по центру Петербурга и проверила, как соблюдается режим изоляции.

После потепления до +20 градусов индекс самоизоляции в Петербурге по шкале "Яндекса" составил 1,8 из 5 баллов, это означает, что на улице стало очень много людей. Мы прогулялись по центру и лично убедились в этом. На Невском проспекте гуляют толпы людей, среди них оказались иностранцы, пенсионеры и дети, даже аниматоры вышли на туристические точки. Несмотря на пасмурный день, люди отдыхают в парках и садах, которые должны быть закрыты, на набережных и возле кафе, работающих на вынос.

Видео: Piter.TV

Теги: карантин, коронавирус, петербург, самоизоляция
Категории: Коронавирус в Петербурге, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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