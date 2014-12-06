В Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

Уникальное пространство открыто с сегодняшнего дня для всех жителей города.

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, в формате иммерсивного шоурума, открылся первый в России фирменный магазин Умного дома Sber. Пространство открыли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов и CEO SberDevices Денис Филиппов.

В этом пространстве нового типа каждый желающий сможет не просто попробовать и приобрести умные устройства Sber, но и пережить идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

Все посетители смогут узнать, как улучшить свой дом — сделать его цифровым и адаптивным под разные жизненные ситуации. Пространство шоурума организовано как прототип жилого помещения и поделено на зоны: гостиная, детская, кухня. В каждой из них могут реализовываться различные сценарии Умного дома Sber.

Каждый сможет представить квартиру в виде белого холста, который становится цветным и "оживает" только с началом использования системы умного дома. Буквально за несколько минут посетители "проживут целый день": встретить утро, приготовить завтрак, посмотреть фильм, подготовиться ко сну. В техно-перфомансе задействованы все умные девайсы Sber — от датчиков движения до умных колонок – а также устройства компаний-партнёров.

Особое внимание в шоуруме уделено взаимодействию с детьми. Они быстро и с удовольствием адаптируются к новым технологиям, поэтому для них создают особые девайсы и разрабатывают особые сценарии. В компании стремятся показать, как дети с самых ранних лет могут получать опыт взаимодействия с технологичными устройствами и искусственным интеллектом, что может оказаться чрезвычайно полезным в жизни.

Магазин расположен в Петербурге на Уральской улице.

Фото: пресс-служба Сбера