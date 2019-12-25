Петербурженка обнаружила личинки в конфетах из сладкого подарка своего ребенка

Покупка сладостей состоялась в супермаркете четыре дня назад.

Петербурженка обнаружила неприятный сюрприз в подарочном наборе с конфетами для ребенка. Как рассказала женщина 78.ru, каждая конфетка содержала личинки и насекомых.

Покупка сладостей состоялась в супермаркете четыре дня назад. Подарок оставался запечатанным до вчерашнего дня. 24 декабря петербурженка купила пакет конфет в другом магазине. В каждой конфетке были найдены насекомые и личинки.

Производителю конфет направили запрос.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)