В Петербурге сирота смогла получить квартиру после вмешательства прокуратуры

Накануне девушке в торжественной обстановке вручены долгожданные ключи от собственной квартиры.

Прокуратура Василеостровского района помогла девушке-сироте получить положенную ей по закону квартиру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что девушка в малолетнем возрасте стала сиротой. Своего жилья она не имеет и c 2021 года состояла на учете по обеспечению жилым помещением специализированного жилого фонда. В нарушение требований законодательства по достижению 18-летнего возраста жилье сироте предоставлено не было.

Прокурор Василеостровского района Вячеслав Ковалев внес представления в адрес главы администрации района и руководства жилищного агентства с требованиями предоставить девушке благоустроенное жилье. В результате накануне девушке в торжественной обстановке вручены долгожданные ключи от собственной квартиры.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга