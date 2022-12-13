Мгинские пенсионеры: всё только начинается!

Последнее время деятельность организации «Культурное наследие Южного Приладожья» в посёлке Мга стала просто кипучей: мгинчане на конкурсной основе выиграли грант Фонда Тимченко. Фонд предоставил средства для работы с пожилыми людьми по проекту «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Общественная оганизация существует уже более 20 лет. Всё это время её возглавляет энтузиаст – мгинчанка Ираида Мартынова. В сентябре мгинские пенсионеры получили первый подарок от Фонда Тимченко: однодневную автобусную экскурсию в Великий Новгород.

Комфортабельный автобус уходил прямо от автовокзала во Мге и туда же обратно доставил мгинчан 60+. Представители "серебряного" возраста надолго запомнят интересные экскурсии, обед в ресторане и посещение лавочек с сувенирными изделиями местных промыслов. Юрьев монастырь, Музей деревянного зодчества, Новгородский кремль Детинец со всеми его историческими достопримечательностями...

Общение в дороге и планы на будущее очень ценны в любом возрасте. Но пожилым, наверное, особенно не хватает новизны впечатлений и общения. И вот последовало продолжение!

В Мгинской объединённой библиотеке с успехом прошёл творческий вечер популярной во Мге поэтессы Анастасии Везо. Нашлась и автор-исполнитель, поддержавшая с гитарой Анастасию Михайловну. Многие слушатели получили в подарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие – мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки в КДЦ Мги. Его провела Ираида Мартынова. Интересно, что игрушка является одновременно и свистулькой. А если поочерёдно закрывать дополнительные отверстия по бокам, то можно высвистать простенькую мелодию. Одна из ваятельниц даже исполнила под гитару песню "Каменная дудка" на стихотворение Ольги Берггольц, посвящённую глиняной игрушке.

Никогда бы не подумала, что мастер-класс по прядению шерсти в КДЦ может привлечь такое внимание! Его провела всё та же неугомонная Анастасия Везо. Не способная к искусству прядения участница просто исполнила под гитару песню про молодую пряху, которая у огня сидит. Текст был не совсем тот, что в советских песенниках, а более длинный, с неожиданным сюжетом.

Следующее событие, которое должно произойти на днях – лекция в Мгинской объединённой библиотеке "От Кембрийского моря до Мгинского моря 500 млн лет". Чтения по краеведению проведёт автор книги "Южное Приладожье" Юрий Алексеевич Заклинских.

А те, кто интересуется дальнейшим планом работы общественной организации, могут следить за объявлениями в сообществе "Южное Приладожье" по ссылке https://vk.com/public215941693

Ирина Демидова

