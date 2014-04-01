Эксперты рассказали петербуржцам о вирусе, вызывающем "кровавый кашель"

Традиционные тесты на грипп и COVID-19 показывают отрицательные результаты, что усложняет процесс диагностики.

На фоне распространения информации о новом вирусе, вызывающем серьезные симптомы, включая кашель с кровью, эксперты и медицинские службы заявили, что речь идет о микоплазменной пневмонии — особой форме воспаления легких, сообщает spb.aif.ru.

Пациенты сообщают, что заболевание начинается с общего недомогания и слабости, после чего состояние быстро ухудшается: повышается температура тела и возникает сильный кашель, иногда сопровождающийся кровянистыми выделениями.

Традиционные тесты на грипп и COVID-19 показывают отрицательные результаты, что усложняет процесс диагностики. Роспотребнадзор провел проверку и объявил, что новых вирусов или мутировавших штаммов обнаружено не было, эпидемиологическая обстановка остается стабильной, а уровень заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом снижается.

Медицинские специалисты напоминают, что микоплазменная пневмония является сезонным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, и было зарегистрировано в России в конце декабря. Чтобы защититься от инфекции, рекомендуется избегать многолюдных мест, использовать защитные маски, поддерживать гигиену рук и вовремя лечиться от простуды.

При появлении симптомов важно обратиться за медицинской помощью и не прибегать к самолечению. Ситуация находится под контролем, и новых угроз пока не наблюдается, утвtрждают в Роспотребнадзоре.

Фото: Piter.TV