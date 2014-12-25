Стало известно, как будет развиваться Кронштадт в ближайшие годы

Территория Кронштадта будет развиваться комплексно.

На рабочем совещании под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова были утверждены изменения в проекте планировки этой территории, которые подготовило СПб ГКУ "НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Развитие данной территории предполагает строительство жилых домов, гаражей для автомобилей, поликлиники на 600 посещений в день, детского сада на 220 мест, дома престарелых, дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, гостиницы, магазина, объектов инженерной инфраструктуры и реконструкцию школы на 550 мест. Также запланировано создание трёх проездов. Для строительства поликлиники и реконструкции школы увеличили площадь земельных участков.

Строительство крытого спортивного комплекса намечено на 2026 год, амбулаторно-поликлинического учреждения — на 2026–2028 годы. Финансирование будет осуществляться из бюджета.

Помимо этого, проведут капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования зданий "Детской художественной школы им. М.К. Аникушина Кронштадтского района", "Кронштадтского дворца молодёжи", Центра молодёжного инновационного развития "Технокотлин", Кронштадтского дворца культуры, а также объектов культурного наследия регионального значения "Жилой комплекс семи зданий (Казармы крепостной Минной роты)".

