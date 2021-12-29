Эксперты поделились мнением о том, как стимулировать инвестиционную деятельность в регионах

Путин указал на то, что регионам нужно развивать инвестиционную деятельность.

Владимир Путин на стрече с членами "Деловой России" сказал о том, что дополнительное кредитование регионов нецелесообразно. Нужно сосредоточить внимание на стимулировании инвестиционной деятельности. Слова президента прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В целом это все об одном: объем кредитных обязательств регионов надо уменьшать, а не наращивать, параллельно стимулируя местные власти к поиску способов нарастить местную деловую активность, что в итоге даст и рабочие места, и налоговые отчисления – дополнительно снижая нужду в кредитовании. сказали эксперты.

Хорошим стимулом эксперты считают изменение подхода к НДС. Не целиком, так как федеральный бюджет призван в том числе помогать бедным регионам, но частично. Власти могли бы оставлять в бюджете регионов части НДС, которые получают с предприятий, развернувших свой бизнес благодаря региональным мерам поддержки деловой активности. Таким образом они бы более активно искали эти меры и внедряли их.

Фото: Piter.TV