В Пулково пассажирка забрала чужой пакет с сувенирами за 14 тысяч рублей

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу пакета с сувенирами в аэропорту Пулково. Подробности рассказали в ЛО МВД России в аэропорту Пулково.

В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от 34-летней пассажирки рейса "Дубай – Санкт-Петербург", в котором она просила оказать содействие в поиске пакета с сувенирами. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

Потерпевшая, находясь у ленты выдачи багажа в Пулково, оставила пакет с сувенирами, привезенный из страны Персидского залива. Спустя некоторое время забытый пакет заприметила 36-летняя гражданка, прибывшая рейсом "Туркменистан – Санкт-Петербург". Она забрала чужое имущество и покинула аэропорт.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково