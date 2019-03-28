Сбер наращивает поддержку бизнеса на Северо-Западе – в 2024 году корпоративный кредитный портфель превысил 1,9 трлн рублей

Общий объём выданных организациям и компаниям региона кредитов достиг в прошлом году 1,72 трлн рублей, из них 589 миллиардов приходится на Санкт-Петербург.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 1,9 трлн рублей, а Санкт-Петербургского отделения банка – 1,4 трлн рублей. Рост за 2024 год составил 16% и 19% соответственно.

Общий объём выданных организациям и компаниям региона кредитов достиг в прошлом году 1,72 трлн рублей, из них 589 миллиардов приходится на Санкт-Петербург. Чаще всего кредитовались металлургическая и химическая промышленность, строительная отрасль и сфера услуг.

Мы продолжаем активное сотрудничество с правительствами регионов Северо-Запада. В 2024 году Сбер одобрил финансирование концессионных проектов в СЗФО более чем на 21 млрд рублей. А общий объём кредитования госсектора составил 158 млрд рублей. Экономическое развитие региона и благополучие людей во многом зависят от эффективной синергии власти и бизнеса, и мы готовы участвовать в значимых для территорий проектах и как банк, и как технологическая компания. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Согласно финансовым результатам по МСФО за 2024 год, в целом кредитный портфель корпоративных клиентов Сбера увеличился на 19% за год и превысил 27,7 трлн рублей. Число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 тыс. (+ 5.7%) до 3,3 млн компаний.

Фото: Piter.tv