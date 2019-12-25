Завершился первый этап конкурса "Доверие потребителя"

Конкурс призван выбрать лучших представителей на рынке недвижимости и в строительной отрасли.

В народном онлайн-голосовании конкурса "Доверие потребителя" приняли участие 52 тыс. человек. Об этом во время бизнес-завтрака сообщила модератор и член Экспертного совета конкурса основательница агентства SETEVIE Евгения Гончарова, пишет портал "Строительный Петербург".

Голосование завершилось 16 сентября. Оно проходило на сайте конкурса, а также сайте Большого Сервера Недвижимости. Теперь оценивать номинантов будет экспертное жюри.

За звание лучшего борются 362 участника. Среди них — строительные компании, риэлторские агентства, банки, жилые комплексы, управляющие компании, апартаменты, проекты загородного строительства. По итогам голосования были выбраны финалисты в 13-ти номинациях. Жюри будет учитывать, как они соблюдают права и интересы потребителей.

Фото: сайт конкурса "Доверие потребителя"