Конгресс "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология" стартовал в Таврическогм дворце

Важным событием конгресса стало заключение соглашений о партнёрстве и научном взаимодействии между ассоциациями пластических хирургов России, Ирана и Аргентины, что обеспечит эффективный обмен опытом и продвижение совместных исследований.

Четвёртый ежегодный Летний конгресс "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология" стартовал 1 июня в стенах Таврического дворца. Форум собрал известных специалистов и исследователей из России и ряда зарубежных стран, таких как Аргентина, Иран, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты и Испания, пишет spb.aif.ru.

Открывая мероприятие, президент Российской ассоциации пластических хирургов Наталья Мантурова обратила внимание на ценность профессионального общения и совместного совершенствования методик для повышения качества медицинской помощи населению. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подчеркнул, что важнейшим направлением современного здравоохранения становится разработка инновационных подходов к лечению и активное развитие дополнительного профессионального образования врачей, что полностью согласуется с государственными приоритетами в области здравоохранения, направленными на поддержание активной жизненной позиции граждан в зрелом возрасте.

В приветственной речи вице-губернатора Петербурга Константина Звонника подчёркнута растущая популярность эстетической медицины и высокая востребованность высококвалифицированных специалистов в данной области.

Важным событием конгресса стало заключение соглашений о партнёрстве и научном взаимодействии между ассоциациями пластических хирургов России, Ирана и Аргентины, что обеспечит эффективный обмен опытом и продвижение совместных исследований. Официальное открытие форума прошло в праздничной атмосфере, церемонию завершил концерт популярной группы NevaMusics.

Программа форума включает более 60 интерактивных секций и лекционных занятий, посвящённых последним достижениям в области пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и смежных дисциплин. Значимое событие состоится 2 июня — олимпиада для молодых специалистов Российского общества пластических хирургов, предназначенная для студентов ординатуры моложе 35 лет. Конгресс завершится 3 июня.

Фото: Летний конгресс "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология" (официальный сайт мероприятия)