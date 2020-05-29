На Дворцовой площади начался праздничный концерт

Пока что на площади осталось свободное место.

На Дворцовой площади проходит праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Он начался в 16:00 после того, как первые участники акции "Бессмертный полк" начали прибывать на площадь.

Перед ветеранами и жителями города выступят Сергей Безруков, Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения.

Для пожилых людей сделали сидячие места у сцены.

Piter.tv поделился своими наблюдениями с акции "Бессмертный полк" в своем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас!

Видео и фото: администрация Центрального района