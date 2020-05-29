На Дворцовой площади начался праздничный концерт

На Дворцовой площади проходит праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Он начался в 16:00 после того, как первые участники акции "Бессмертный полк" начали прибывать на площадь.
Перед ветеранами и жителями города выступят Сергей Безруков, Василий Герелло, Сергей Безруков, победитель телевизионного шоу "Голос" Пётр Захаров, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, а также Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, Детский хор радио и телевидения.
Для пожилых людей сделали сидячие места у сцены.
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Видео и фото: администрация Центрального района
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