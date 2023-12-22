Ёлка выступит 31 мая на VOKZAL 1853

Концерт состоится 31 мая в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Большой концерт Ёлки состоится в пространстве VOKZAL 1853. Её песни заряжают радостью и оптимизмом, а слова и чистый как звон колокольчика голос остаются в памяти навсегда, выделяя Ёлку среди многих звёзд эстрады.

Ёлка настоящий профессионал мирового класса, а её бэнд, по ощущениям, можем играть что угодно: и рок, и фанк, и R&B, каждый раз импровизируя и перекраивая известные песни на новый лад, когда даже собственные хиты певицы звучат необычно.

Сбор гостей начнётся в 20:00.

Фото: предоставлено организаторами