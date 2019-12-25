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Прокуратура взыскала 75 тысяч рублей за падение магнита с двери на петербурженку
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура взыскала 75 тысяч рублей за падение магнита с двери на петербурженку

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В целях защиты прав женщины, имеющей инвалидность, прокурор района обратился в суд с иском, потребовав взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района взыскала компенсацию за падение магнита с двери на женщину-инвалида. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 6 мая 2023 года на женщину, которая утром выходила из подъезда, с двухметровой высоты упал магнит входной двери жилого дома. От удара у пострадавшей образовалась глубокая рана на лбу. Врачи поставили диагноз – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Ответственным за обслуживание домофона является ООО "Цифрал Сервис".

В целях защиты прав женщины, имеющей инвалидность, прокурор района обратился в суд с иском, потребовав взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Исковые требования прокуратуры района удовлетворены, в пользу пострадавшей женщины взыскано 75 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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