Прокуратура взыскала 75 тысяч рублей за падение магнита с двери на петербурженку

В целях защиты прав женщины, имеющей инвалидность, прокурор района обратился в суд с иском, потребовав взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района взыскала компенсацию за падение магнита с двери на женщину-инвалида. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 6 мая 2023 года на женщину, которая утром выходила из подъезда, с двухметровой высоты упал магнит входной двери жилого дома. От удара у пострадавшей образовалась глубокая рана на лбу. Врачи поставили диагноз – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Ответственным за обслуживание домофона является ООО "Цифрал Сервис".

В целях защиты прав женщины, имеющей инвалидность, прокурор района обратился в суд с иском, потребовав взыскать с организации компенсацию морального вреда.

Исковые требования прокуратуры района удовлетворены, в пользу пострадавшей женщины взыскано 75 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)