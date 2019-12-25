С середины недели в Петербург вернётся тепло

Ожидается до +28 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящую неделю.

Циклон Frieda, который вчера прошел через Калининград, 1 августа доберется до Санкт-Петербурга и сегодня в ночь пройдет через Финский залив. В связи с этим ночью 2 августа в городе ожидается сильный дождь, а днем станет немного прохладнее из-за усиления западного ветра.

Однако с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ожидается до +23…+28 градусов.

Фото: Piter.tv