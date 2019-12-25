С середины недели в Петербург вернётся тепло

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на предстоящую неделю.
Циклон Frieda, который вчера прошел через Калининград, 1 августа доберется до Санкт-Петербурга и сегодня в ночь пройдет через Финский залив. В связи с этим ночью 2 августа в городе ожидается сильный дождь, а днем станет немного прохладнее из-за усиления западного ветра.
Однако с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ожидается до +23…+28 градусов.
Фото: Piter.tv
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