В Ленобласти отпразднуют Хануку в четверг

В Ленобласти в четверг состоится праздник Ханука.

В городе Всеволожск в центре "Южный" 14 декабря в 16.00 откроется традиционный областной праздник Ханука — древний иудейский праздник зажжения свечей. Их зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

В праздновании Хануки примут участие жители Всеволожска, а также гости из других городов и районов Ленобласти. Кроме того, на мероприятии ожидаются представители разных национальностей и вероисповедания, члены национально-культурных общественных организаций региона. Об этом сообщили в персса-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Традиционно в рамках праздника состоится зажжение меноры - Ханукии - светильника с восемью свечами, а также угощение гостей пончиками с вареньем (суфгания). В концертной программе будут участвовать творческие коллективы национально-культурных объединений.

Отметим, что этот праздник традиционно организуется Домом дружбы Ленобласти при поддержке областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.