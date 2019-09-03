История гостиниц с финских времен: в Выборге вышла необычная историческая книга

Краеведческое издание презентовало издательство "Фаворит-Выборг".

Издательство "Фаворит-Выборг" презентовало книгу об истории гостиниц города Выборга за все время его существования. Это уже 16-я по счету краеведческая книга издательства, учрежденного Общественной организацией "Фаворит-Выборг". Идею развернутого и подробного рассказа о выборгских гостиницах прошлого и настоящего поддержал председатель организации Александр Петров.

Символично, что презентация книги прошла в Институте экономической безопасности. В зале присутствовали студенты, чьи наработки легли в основу книги. Автором книги стал выборгский писатель, знаток краеведения Дмитрий Семенов. Он собрал воедино все факты об истории гостиниц финского и советского периодов.

Издание доступно всем желающим в библиотеках Выборга, книгу также подарили Выборгскому музею-заповеднику.

Видео: Piter.TV