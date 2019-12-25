За неделю клещевым боррелиозом заболели четверо петербуржцев

В черте города зафиксировали 161 укус.

В период с 15 по 21 мая клещи покусали 1,1 тыс. жителей Петербурга, среди них 208 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В черте города зафиксировали 161 укус, чаще всего клещи присасывались в Пушкинском (36), Курортном (30), Приморском и Выборгском (по 15) районах. Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе один – у ребенка. Прививки поставили 3,1 тыс. человек.

В Ленобласти такая картина: в больницы по поводу присасывания насекомых обратились за неделю 498 человек (из них 123 ребенка). Наиболее активная ситуация в Волховском (74), Тихвинском (65), Тосненском и во Всеволожском (по 46) районах. Вакцинированы против клещевого энцефалита 744 жителя (278 детей).

Надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают. Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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