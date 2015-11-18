Клещи покусали 1,2 тыс. петербуржцев с 8 по 14 мая

Выявили восемь случаев заболевания боррелиозом, в том числе – у четырех детей.

В период с 8 по 14 мая в больницы Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 1,2 тыс. человек, из них 306 – дети. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего в черте Северной столицы зафиксировали 174 укуса в 14 районах. Больше всего горожане пострадали от клещей в Пушкинском (54), Курортном (20) и Приморском (18) районах. Выявили восемь случаев заболевания боррелиозом, в том числе – у четырех детей. От клещевого энцефалита привито 2,3 тыс. человек (1,8 тыс. детей).

За этот же период в медицинские учреждения Ленобласти обратились 344 человека, в их числе 75 детей. Наиболее активная ситуация в Кингисеппском (58), Тихвинском (46) и во Всеволожском (42) районах. Один житель заболел боррелиозом. Прививки поставили 990 человек (328 детей).

Важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей.

Надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают. Используйте специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией. Проводите само- и взаимоосмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15-20 минут. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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