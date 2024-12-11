Следователи прикрыли нелегальное казино во Всеволожске

В ходе обысков изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны и прочие предметы, имеющие значение для расследования.

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области сообщает, что следователями было закрыто подпольное казино, организованное группой злоумышленников. Двое из них уже задержаны, остальные участники преступной группы находятся в процессе установления.

В ходе обысков изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны и прочие предметы, имеющие значение для расследования.

Задержанные подозреваемые были арестованы в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для них. Расследование дела продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: СУ СК РФ по Ленобласти