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Следователи прикрыли нелегальное казино во Всеволожске

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В ходе обысков изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны и прочие предметы, имеющие значение для расследования.

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.

Пресс-служба  СУ СК РФ по Ленинградской области сообщает, что следователями было закрыто подпольное казино, организованное группой злоумышленников. Двое из них уже задержаны, остальные участники преступной группы находятся в процессе установления.

В ходе обысков изъято оборудование, денежные средства, мобильные телефоны и прочие предметы, имеющие значение для расследования.

Задержанные подозреваемые были арестованы в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для них. Расследование дела продолжается.

 Ранее мы сообщили о том, что

Видео:  СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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