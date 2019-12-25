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Петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе
Сегодня, 10:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить нарушителей ПДД на этой неделе

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Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках.

Комитет по информатизации и связи опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости , которые будут работать c 18 по 24 июля.

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра.

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений). Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения материалов фотовидеофиксации.

Фото: Piter.tv

Теги: камеры, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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