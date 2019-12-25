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Цветовод перечислила растения, которые можно подарить на Новый год
Сегодня, 12:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Цветовод перечислила растения, которые можно подарить на Новый год

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Более неприхотливым подарком будет кактус. Например, представитель этого семейства декабрист.

Оригинальным подарком на Новый год может стать живой цветок. Отдать предпочтение лучше пуансеттии или декабристу. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала цветовод Виктория Логинова.

Пуансеттия также называется "рождественской звездой". Данный цветок нуждается в обильном поливе и освещении. Находиться он любит в прохладном месте. 

Более неприхотливым подарком будет кактус. Например, представитель этого семейства декабрист. В декабре и январе растение продолжительно цветет. 

Фото: pxhere.com

Теги: новый год, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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