Цветовод перечислила растения, которые можно подарить на Новый год

Более неприхотливым подарком будет кактус. Например, представитель этого семейства декабрист.

Оригинальным подарком на Новый год может стать живой цветок. Отдать предпочтение лучше пуансеттии или декабристу. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала цветовод Виктория Логинова.

Пуансеттия также называется "рождественской звездой". Данный цветок нуждается в обильном поливе и освещении. Находиться он любит в прохладном месте.

Более неприхотливым подарком будет кактус. Например, представитель этого семейства декабрист. В декабре и январе растение продолжительно цветет.

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