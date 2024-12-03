Петербуржцы рассказали, что помогает им не заболеть

Горожане делятся своими методами борьбы с простудой.

С наступлением холодов жители Петербурга предпринимают шаги, чтобы поддержать здоровье и иммунитет. Согласно исследованию, проведённому газетой "Петербургский дневник" совместно с Единой картой петербуржца, горожане делятся своими методами борьбы с простудой.

Чтобы избежать переохлаждения, 24% участников стараются одеваться теплее и избегать долгого пребывания на морозе. Еще 17% акцентируют внимание на полноценном сне и отдыхе, а 16% предпочитают обогащать рацион витаминами.

Кроме того, 13% участников делают ставку на потребление фруктов и овощей, а 8% выбирают лечебные напитки и настои. Забота о коже и использование защитных кремов занимает 6% горожан. Ещё 5% пьют специальные витаминные добавки для повышения иммунитета, а 4% прибегают к иным способам защиты от болезни.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")